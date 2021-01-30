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Фридман: «Питтсбург» хочет, чтобы Малкин играл в «Пингвинз» до завершения карьеры

Фридман: «Питтсбург» хочет, чтобы Малкин играл в «Пингвинз» до завершения карьеры
Хоккей / НХЛ 0
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Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал интерес «Питтсбург Пингвинз» к продлению контракта с нападающим Евгением Малкиным, который может стать неограниченно свободным агентом летом 2022 года.

«Что касается будущего Евгения Малкина, то, уверен, «пингвины» хотят подписать с ним новый контракт предстоящим летом. Слышал, они очень хотят оформить продление контракта, чтобы он играл в «Пингвинз» до завершения карьеры.

Если же говорить о том, кто возглавит «Пингвинз» в роли генерального менеджера после ухода Джима Рутерфорда, то в клубе смотрели на кандидатуры Джейсона Боттерилла и Тома Фитцжеральда. Боттерил мог бы вернуться в «Питтсбург», где раньше работал помощником, но предпочёл остаться в «Сиэттле». У Фитцжеральда в свою очередь многолетний контракт с «Нью-Джерси», но он касается только поста генерального директора. А как генменеджер он может быть свободен после окончания сезона», — отметил Фридман в подкасте «31 мысль».

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