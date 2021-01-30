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«Барыс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Барыс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нур-Султане. Встреча состоится сегодня, 30 января. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барыс»:

Карлссон (Каратаев);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Виделль;
Орехов — Блэкер, Михайлис — Валк — Лилья;
Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Гурков — Петухов;
Мусоров, Акользин — Сагадеев — Шевченко.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Алексеев, Кугрышев — Пименов — Амиров;
Коробов, Пустозёров, Солодухин — Картаев — Хохряков.

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