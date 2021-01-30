«Барыс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Барыс» и уфимский «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нур-Султане. Встреча состоится сегодня, 30 января. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барыс»:

Карлссон (Каратаев);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Виделль;

Орехов — Блэкер, Михайлис — Валк — Лилья;

Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Гурков — Петухов;

Мусоров, Акользин — Сагадеев — Шевченко.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Алексеев, Кугрышев — Пименов — Амиров;

Коробов, Пустозёров, Солодухин — Картаев — Хохряков.