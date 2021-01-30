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Патрик Лайне прибыл в расположение «Коламбуса»

Патрик Лайне прибыл в расположение «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0

Финский нападающий Патрик Лайне прибыл в расположение «Коламбус Блю Джекетс», информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».

Теперь финну предстоит пройти 48-часовой карантин. После этого он может провести первый матч за «Блю Джекетс». Ожидается, что это произойдет 2 февраля, когда «Коламбус» примет «Даллас Старз».

Напомним, Патрик Лайне пополнил состав «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена с «Виннипег Джетс». Канадский клуб также отдал нападающего Джека Рословича. Взамен «Джетс» получили форварда Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.

У 22-летнего Лайне действует последний год контракта ($ 6,75 млн), после чего он станет ограниченно свободным агентом. В сезоне-2019/2020 Лайне набрал 63 (28+35) очка в 68 матчах регулярного чемпионата.

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