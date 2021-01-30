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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Панюков (Блэкер) – 03:41' (5x5)   2:0 Михайлис (Валк, Лилья) – 12:54' (5x5)   2:1 Ларсен (Науменков, Маннинен) – 50:02' (5x5)   2:2 Маннинен (Коледов) – 51:32' (5x5)   2:3 Алексеев (Плэтт, Маннинен) – 61:14' (3x3)

На 4-й минуте Кирилл Панюков с передачи Джесси Блэкера открыл счёт в матче. На 13-й минуте Никита Михайлис увеличил преимущество команды из Нур-Султана. На 51-й минуте Филип Ларсен сократил оставание уфимцев, а через полторы минуты Сакари Маннинен с передачи Павла Коледова сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 февраля встретится в Уфе с рижским «Динамо», а «Барыс» 1 февраля в Нур-Султане — с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 2 февраля.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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