«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
На 4-й минуте Кирилл Панюков с передачи Джесси Блэкера открыл счёт в матче. На 13-й минуте Никита Михайлис увеличил преимущество команды из Нур-Султана. На 51-й минуте Филип Ларсен сократил оставание уфимцев, а через полторы минуты Сакари Маннинен с передачи Павла Коледова сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Алексеев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 февраля встретится в Уфе с рижским «Динамо», а «Барыс» 1 февраля в Нур-Султане — с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 2 февраля.
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