Ал. Алексеев — о голе «Барысу»: Маннинен отдал классный пас, оставалось обыграть вратаря

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:2).



«Встреча получилось скомканной. Было тяжело в начале матча. Были сложные встречи с «Амуром». Сегодня соперники тоже сразу побежали вперёд. Также «Барыс» хорошо сыграл в защите.



Заброшенная шайба? Маннинен отдал классный пас, мне оставалось только обыграть вратаря.



Лямся сказал, что команда одержала победу из-за того, что играла по системе. В чём состоит система, о которой говорит Лямся? То, что происходит в раздевалке, остаётся там. Это секрет.



Наблюдаю ли за турнирной таблицей в преддверии плей-офф? Конечно. Периодически проверяю её.



Предложили ли контракт на следующий сезон? Я о таком не думаю. Живу сегодняшним днём", – приводит слова Алексеева «ГорОбзор.ру».

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме