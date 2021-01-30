Ал. Алексеев — о голе «Барысу»: Маннинен отдал классный пас, оставалось обыграть вратаря

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:2).
«Встреча получилось скомканной. Было тяжело в начале матча. Были сложные встречи с «Амуром». Сегодня соперники тоже сразу побежали вперёд. Также «Барыс» хорошо сыграл в защите.
Заброшенная шайба? Маннинен отдал классный пас, мне оставалось только обыграть вратаря.
Лямся сказал, что команда одержала победу из-за того, что играла по системе. В чём состоит система, о которой говорит Лямся? То, что происходит в раздевалке, остаётся там. Это секрет.
Наблюдаю ли за турнирной таблицей в преддверии плей-офф? Конечно. Периодически проверяю её.
Предложили ли контракт на следующий сезон? Я о таком не думаю. Живу сегодняшним днём", – приводит слова Алексеева «ГорОбзор.ру».
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