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Томи Лямся прокомментировал камбэк «Салавата» в матче с «Барысом»

Томи Лямся прокомментировал камбэк «Салавата» в матче с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева" Томи Лямся подвёл итоги встречи с нур-султанским «Барысом» (3:2 ОТ).

«Счастливы, что в трёх выездных матчах набрали шесть очков. Отмечу хорошую игру спецбригад меньшинства. Сегодня у нас была хорошая энергия, всех ребят — с победой. Довольно простые удаления получали, но проявили характер в меньшинстве. Ничего особенного не говорили во втором перерыве, придерживались плана. Знали, что в равных составах получим моменты», — приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и обыграл «Барыс» благодаря шайбе Алексеева в овертайме
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