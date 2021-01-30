«Спартак» пропустил 10-ю шайбу в сезоне в большинстве. Это худший показатель в КХЛ

Московский «Спартак» в эти минуты принимает на «ЦСКА-Арене» санкт-петербургский СКА.
В начале второго периода «Спартак» пропустил гол, играя в большинстве. Евгений Кетов обокрал Эмиля Юсе на синей линии, убежал один на один с Юлиусом Гудачеком и пробил в «домик» голкиперу.
Таким образом, московская команда пропустила 10-ю шайбу в сезоне при игре в большинстве. Этот показатель — худший в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне.
Лучший показатель в КХЛ по количеству заброшенных в меньшинстве шайб принадлежит «Трактору». Челябинская команда забила 12 голов.
Кроме того, Евгений Кетов благодаря этой шайбе первым в истории КХЛ достиг отметки в 20 голов в меньшинстве. На втором месте идут Алексей Терещенко и Константин Панов, у них по 11 шайб. У Вадима Шипачёва — 10 голов в меньшинстве.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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