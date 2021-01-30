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Овечкин — о пропуске 4 матчей: это отстой, никому не хочется быть дисквалифицированным

Овечкин — о пропуске 4 матчей: это отстой, никому не хочется быть дисквалифицированным
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал нахождение на карантине и пропуск четырёх матчей регулярного чемпионата.

«Конечно, это отстой — пропустить четыре матча. Никому не хочется быть дисквалифицированным. Никому не хочется ставить себя в такое положение. Но всё закончилось, так что я извлеку урок и буду двигаться дальше. Согласен ли я с протоколом НХЛ? Правила есть правила», — сказал Овечкин.

Ранее Овечкин и Дмитрий Орлов были допущены к тренировкам команды.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Овечкин и Орлов вернулись к тренировкам с «Вашингтоном» после карантина
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