Овечкин — о пропуске 4 матчей: это отстой, никому не хочется быть дисквалифицированным

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал нахождение на карантине и пропуск четырёх матчей регулярного чемпионата.
«Конечно, это отстой — пропустить четыре матча. Никому не хочется быть дисквалифицированным. Никому не хочется ставить себя в такое положение. Но всё закончилось, так что я извлеку урок и буду двигаться дальше. Согласен ли я с протоколом НХЛ? Правила есть правила», — сказал Овечкин.
Ранее Овечкин и Дмитрий Орлов были допущены к тренировкам команды.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
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