Брагин — о разгроме «Спартака»: чем выше СКА заберётся в таблице, тем лучше

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (5:0).



«Хорошее начало с нашей стороны. Хороший первый период, могли ещё забивать. Во втором периоде потеряли концентрацию, но Самонов подчистил. В третьем забили и победили.



Настрой у нас всегда позитивный, на 100% должны играть до конца. Может, в дальнейшем будет какая-то ротация, следим за состоянием каждого игрока. Может, кому-то дадим отдохнуть, но чем выше заберёмся в таблице, тем лучше», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.