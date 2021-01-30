Брагин — о разгроме «Спартака»: чем выше СКА заберётся в таблице, тем лучше

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (5:0).
«Хорошее начало с нашей стороны. Хороший первый период, могли ещё забивать. Во втором периоде потеряли концентрацию, но Самонов подчистил. В третьем забили и победили.
Настрой у нас всегда позитивный, на 100% должны играть до конца. Может, в дальнейшем будет какая-то ротация, следим за состоянием каждого игрока. Может, кому-то дадим отдохнуть, но чем выше заберёмся в таблице, тем лучше», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 30 января 2021
-
19:27
-
19:23
-
19:22
-
19:11
-
18:53
-
18:24
-
18:17
-
18:05
-
17:57
-
17:44
-
17:27
-
17:14
-
16:52
-
16:14
-
15:29
-
14:52
-
13:53
-
13:17
-
12:40
-
12:01
-
11:36
-
11:19
-
10:39
-
10:30
-
09:53
-
09:22
-
09:15
-
08:59
-
08:45
-
08:16
-
06:36
-
03:43
-
03:24
-
01:25
- 29 января 2021
-
23:55