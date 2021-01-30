Игрок СКА закрывал лицо сопернику из «Спартака» в драке, Ротенберг наблюдал с сыном. Фото

30 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» потерпел разгромное поражение от СКА. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В начале второго периода «Спартак» пропустил гол, играя в большинстве. Евгений Кетов обокрал Эмиля Юсе на синей линии, убежал один на один с Юлиусом Гудачеком и пробил в «домик» голкиперу.



Таким образом, московская команда пропустила 10-ю шайбу в сезоне при игре в большинстве. Этот показатель — худший в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне.



Лучший показатель в КХЛ по количеству заброшенных в меньшинстве шайб принадлежит «Трактору». Челябинская команда забила 12 голов.

Лучшие фото с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.