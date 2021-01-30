Знарок прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче со СКА

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи со СКА (0:5).
«Нашему нападающему Йори Лехтеря сегодня было тяжело после длинной паузы без матчей. Думали, ставить ли его на матч, так как изначально планировали выпускать на «Куньлунь», но он сам попросился. Думаю, с каждой встречей Йори будет прибавлять.
Очередная пропущенная шайба в большинстве и игра Юсе? Элементарная ошибка, шайба перескочила у него через клюшку. Впереди гостевая серия, все команды будут биться. Хоккей у нас такой, что бьются все команды, даже те, которые не попадают в плей-офф», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 30 января 2021
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