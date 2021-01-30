Орлов: приятно смотреть, как ребята играли без меня, но при этом тяжело, что я не с ними

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал нахождение на карантине и пропуск четырёх матчей регулярного чемпионата.
«Последние 10 дней были тяжёлыми. Сидел дома, не мог ни кататься, ни побыть с семьёй. Надеялся, что буду чувствовать себя лучше после сегодняшней раскатки, но, когда не играешь и не тренируешься, тяжело сразу же возвращаться в строй.
Команда проделала хорошую работу, показывает отличный хоккей, совершила классный камбэк в матче с «Айлендерс». Наша команда потеряла нескольких ребят, но другие встают на их место и делают хорошую работу, это идёт на пользу будущему команды. Сезон сокращённый, нельзя терять очки. Команда набрала уверенность, ребятам комфортно играть друг с другом. Приятно было смотреть, как они играют, но в то же время было тяжело, что не могу быть с ними», — сказал Орлов.
- 30 января 2021
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