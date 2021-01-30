Орлов — о карантине российских игроков «Кэпиталз»: лига и клуб приняли правильное решение

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал решение НХЛ посадить российских игроков клуба на карантин.



«Конечно, это паршиво, но что поделать. Мы собрались вместе в одном номере, получается, нарушили протокол. Лига и клуб приняли правильное решение, никто не заболел. К сожалению, мы поступили неправильно, поэтому нас посадили на карантин», — сказал Орлов.



Ранее нападающий и капитан Александр Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов были допущены к тренировкам команды.



Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

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