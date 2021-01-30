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Орлов — о карантине российских игроков «Кэпиталз»: лига и клуб приняли правильное решение

Орлов — о карантине российских игроков «Кэпиталз»: лига и клуб приняли правильное решение
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал решение НХЛ посадить российских игроков клуба на карантин.

«Конечно, это паршиво, но что поделать. Мы собрались вместе в одном номере, получается, нарушили протокол. Лига и клуб приняли правильное решение, никто не заболел. К сожалению, мы поступили неправильно, поэтому нас посадили на карантин», — сказал Орлов.

Ранее нападающий и капитан Александр Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов были допущены к тренировкам команды.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

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