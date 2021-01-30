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«Чикаго» отменил тренировку из-за возможности заражения коронавирусом

«Чикаго» отменил тренировку из-за возможности заражения коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0
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Команда Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» отменила тренировку из-за возможности заражения коронавирусом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

«Чикаго Блэкхоукс» отменил сегодняшнюю тренировку на арене вследствие излишней осторожности из-за потенциального заражения коронавирусом.

Организация соблюдает и будет соблюдать все рекомендованные правила по защите здоровья и безопасности игроков и персонала, установленные Национальной хоккейной лигой, а также местными и государственными органами», — говорится в сообщении.

Ранее из-за нарушения протокола защиты от коронавируса лига включила российских хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды. Они были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

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