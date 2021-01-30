«Слован» расторг контракт с Ан. Макаровым. В ноябре он побил рекорд по длине сухой серии

«Слован» расторг контракт с 27-летним российским голкипером Андреем Макаровым, сообщается на официальной странице братиславской команды в «Твиттере».



Отмечается, что такое решение связано с проблемами вратаря со здоровьем.



Макаров принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата словацкой Экстралиги, отбивая 90,7% бросков по своим воротам. Коэффицинт надёжности составил 2,14.



Напомним, в ноябре 2020 года российский голкипер установил новый рекорд продолжительности сухой серии в словацкой Экстралиге. Вратарь не пропускал более 170 минут. Макаров побил рекорд экс-вратаря «Кошице», ЦСКА и «Северстали» Растислава Стани. Словацкий вратарь не пропускал в течение 140 минут.



До «Слована» Макаров выступал в КХЛ за рижское «Динамо». Кроме того, голкипер защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимика». В КХЛ провёл 74 матча и одержал 24 победы. Голкипер пропускал 2,67 шайбы за встречу и отражал 91% бросков.

Вратарь Андрей Макаров побил рекорд продолжительности сухой серии в Словацкой экстралиге