«Металлург» одержал 7-ю победу подряд, обыграв благодаря дублю Бека «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 48-й секунде Деннис Расмуссен вывел магнитогорцев вперёд. В середине первого периода Тейлор Бек увеличил преимущество гостей. На старте второго игрового отрезка Сами Лепистё отыграл одну шайбу. Через 35 секунд Андрей Чибисов забросил третью шайбу в ворота финского клуба. На 35-й минуте Игорь Швырёв забил ещё один гол. На 45-й минуте Бек оформил дубль.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» встретится в Магнитогорске с нур-султанским «Барысом», а «Йокерит» в Москве — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 3 февраля.
- 30 января 2021
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