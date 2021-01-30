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«Металлург» одержал 7-ю победу подряд, обыграв благодаря дублю Бека «Йокерит»

«Металлург» одержал 7-ю победу подряд, обыграв благодаря дублю Бека «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 48-й секунде Деннис Расмуссен вывел магнитогорцев вперёд. В середине первого периода Тейлор Бек увеличил преимущество гостей. На старте второго игрового отрезка Сами Лепистё отыграл одну шайбу. Через 35 секунд Андрей Чибисов забросил третью шайбу в ворота финского клуба. На 35-й минуте Игорь Швырёв забил ещё один гол. На 45-й минуте Бек оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Расмуссен (Бек, Хольм) – 00:47' (5x5)   0:2 Бек (Дронов, Голдобин) – 10:09' (5x4)   1:2 Лепистё (О'Нилл) – 23:30' (5x5)   1:3 Чибисов (Прохоркин, Плотников) – 24:05' (5x5)   1:4 Швырёв (Неколенко) – 34:00' (5x5)   1:5 Бек (Олкинуора) – 44:24' (5x4)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» встретится в Магнитогорске с нур-султанским «Барысом», а «Йокерит» в Москве — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 3 февраля.

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