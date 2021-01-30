Самонов: у «Спартака» особо не было моментов

Голкипер СКА Александр Самонов подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (5:0).



«Хороший матч с нашей стороны. Выстояли в меньшинстве, забили свои голы, поэтому победили. Мы настраивались как на рядовую встречу. Играли на победу, ни о чём не думали. Команда помогала сохранить счёт. В третьем периоде было понятно, что ребята играют хорошо, отрабатывают в обороне. Огромное им спасибо, особо моментов у «Спартака» не было», — приводит слова Самонова пресс-служба КХЛ.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА разгромил «Спартак» со счётом 5:0