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Ягр забросил первую шайбу в сезоне. Через две недели ему исполнится 49 лет

Ягр забросил первую шайбу в сезоне. Через две недели ему исполнится 49 лет
Хоккей / Прочие турниры 0
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Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр забросил первую шайбу в сезоне. Сейчас он выступает в Чешской экстралиге.

Форвард получил передачу на левом кругу вбрасывания и нанёс мощный бросок в дальнюю девятку, под самую перекладину. Голкипер не смог спасти свою команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Чешской экстралиги. Права на видео принадлежат Чешской экстралиге.

Напомним, в середине декабря 2020 года Яромир Ягр в матче с «Дуклой» из Йиглавы вышел на лёд впервые после 284-дневного перерыва. Тогда он выступил в четвёртом звене и отдал голевую передачу.

Через две недели, 15 февраля, Ягру исполнится 49 лет.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии, забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «–10» и 28 минутах штрафного времени.

48-летний Ягр отдал голевую передачу в первом за 284 дня матче
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