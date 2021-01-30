Бек — о победной серии «Металлурга»: мы нашли способ побеждать любым способом

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Тейлор Бек подвёл итоги встречи с финским «Йокеритом» (5:1).
«Мы понимали, что «Йокерит» играл вчера и нужно этим воспользоваться. Мы удачно забросили две шайбы, а потом довели матч до победы. Победная серия? Мы нашли способ побеждать любым способом, выходить из трудных ситуаций. Борьба в конференции плотная, поэтому необходимо побеждать. Надеюсь, что эту форму мы сможем перенести и на плей-офф», — приводит слова Бека пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Дубль на счету нападающего Тейлора Бека.
- 30 января 2021
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