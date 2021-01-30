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Ковалёв: по таланту «Ак Барс» намного сильнее «Куньлуня»

Ковалёв: по таланту «Ак Барс» намного сильнее «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:3).

«Сыграли не так хорошо, как с «Локомотивом». Заметно, что по таланту «Ак Барс» намного сильнее нас. Мы пытается побеждать на желании, выполняя определённый план игры. Не знаю, что сегодня случилось с командой. В первых двух периодах были совсем не готовы, не успевали на площадке. Просыпаемся обычно в третьем периоде, когда игроки раскрепощаются. Нужно играть с самого начала», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
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