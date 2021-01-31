Овечкин отметился набранным очком в первой же игре за «Вашингтон» после возвращения

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». К концу 2-го периода в счёте ведут хозяева льда – 3:0.

35-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин, пропускавший 4 игры из-за нахождения на карантине из-за нарушения правил защиты от коронавируса, отметился результативной передачей в первой же игре после возвращения. В середине 2-го периода он записал на свой счёт голевую передачу – после неудачной попытки отправить шайбу по борту она оказалась у форварда Тома Уилсона в круге вбрасываний, откуда резким броском он поразил ворота Туукки Раска, сделав счёт 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Кэпиталз».

Для Овечкина этот результативный балл стал уже 6-м (1+5) при показателе полезности «+1».