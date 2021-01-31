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Панарин поразил ворота «Питтсбурга» мощным броском в одно касание с передачи Бучневича

Панарин поразил ворота «Питтсбурга» мощным броском в одно касание с передачи Бучневича
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». После 2-го периода хозяева льда ведут в счёте – 4:3.

При счёте 3:3 российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вывел хозяев вперёд в счёте, отправив шайбу в ворота «Пингвинз» мощным броском в одно касание после передачи соотечественника Павла Бучневича, тем самым реализовав численное преимущество в формате 5 на 4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Для Панарина это уже 9-е (4+5) результативное действие к 8-й игре текущего сезона НХЛ. Его показатель полезности – «+2».

Артемий Панарин забил гол в матче с «Баффало», набрав 8-е очко в 7 матчах сезона НХЛ
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