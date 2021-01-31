Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» в овертайме, у Проворова голевая передача

«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» в овертайме, у Проворова голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Якуб Ворачек, Кевин Хейз и Скот Лотон. Российский защитник хозяев Иван Проворов сделал результативную передачу и за 24.53 на льду имеет показатель полезности «+1».

В составе «Айлендерс» голы забили Джордан Эберле и Скотт Мейфилд. Голкипер Семён Варламов провёл на площадке весь матч и совершил 14 сейвов из 17 бросков.

Эта победа стала для «Филадельфии» третьей подряд в сезоне, а «Айлендерс» потерпели четвёртое подряд поражение.

Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Филадельфия» примет «Бостон Брюинз» 4 и 6 февраля, а «Айлендерс» дома сыграют с «Баффало Сэйбрз» 3 и 5 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ворачек (Жиру, Лотон) – 03:38' (5x5)   2:0 Хейз (ван Римсдайк, Проворов) – 13:55' (5x5)   2:1 Эберле (Пелеч, Нельсон) – 27:31' (5x5)   2:2 Мейфилд (Ледди, Барзал) – 31:46' (5x5)   3:2 Лотон (Гостисбер) – 63:16' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021