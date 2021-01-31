«Филадельфия» обыграла «Айлендерс» в овертайме, у Проворова голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Якуб Ворачек, Кевин Хейз и Скот Лотон. Российский защитник хозяев Иван Проворов сделал результативную передачу и за 24.53 на льду имеет показатель полезности «+1».

В составе «Айлендерс» голы забили Джордан Эберле и Скотт Мейфилд. Голкипер Семён Варламов провёл на площадке весь матч и совершил 14 сейвов из 17 бросков.

Эта победа стала для «Филадельфии» третьей подряд в сезоне, а «Айлендерс» потерпели четвёртое подряд поражение.

Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Филадельфия» примет «Бостон Брюинз» 4 и 6 февраля, а «Айлендерс» дома сыграют с «Баффало Сэйбрз» 3 и 5 февраля.