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Овечкин забросил победную шайбу за «Кэпиталз» в матче с «Бостоном»

Овечкин забросил победную шайбу за «Кэпиталз» в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
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«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Никлас Бэкстрём, Тревор Ван Римсдайк и Том Уилсон, российский форвард Александр Овечкин отметился победной шайбой и результативной передачей.

В составе «Брюинз» голы на свой счёт записали Ник Ритчи, Брэд Маршан и Чарли Макэвой.

Для Овечкина это первая игра после окончания 4-матчевого отстранения из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса. Он единственный из российской четвёрки «Вашингтона», кто принял участие в матче с «Бостоном»: Дмитрий Орлов не попал в заявку на игру, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке по COVID-19.

Следующий матч команды проведут между собой 2 февраля, затем «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс» 5 февраля, а «Бостон» проведёт выездные встречи с «Филадельфией» 4 и 6 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бекстрём – 18:06' (5x5)   2:0 ван Римсдайк (Диллон, Бекстрём) – 25:22' (5x5)   3:0 Уилсон (Овечкин, Сгарбосса) – 30:03' (5x5)   3:1 Ритчи (Крейчи, Бержерон) – 37:32' (5x4)   3:2 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 46:03' (5x5)   3:3 Макэвой (Пастрняк, Бержерон) – 59:02' (6x5)   4:3 Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 60:28' (3x3)
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