Овечкин забросил победную шайбу за «Кэпиталз» в матче с «Бостоном»

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Никлас Бэкстрём, Тревор Ван Римсдайк и Том Уилсон, российский форвард Александр Овечкин отметился победной шайбой и результативной передачей.
В составе «Брюинз» голы на свой счёт записали Ник Ритчи, Брэд Маршан и Чарли Макэвой.
Для Овечкина это первая игра после окончания 4-матчевого отстранения из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса. Он единственный из российской четвёрки «Вашингтона», кто принял участие в матче с «Бостоном»: Дмитрий Орлов не попал в заявку на игру, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке по COVID-19.
Следующий матч команды проведут между собой 2 февраля, затем «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс» 5 февраля, а «Бостон» проведёт выездные встречи с «Филадельфией» 4 и 6 февраля.
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