«Каролина» обыграла «Даллас», шайба на счету Свечникова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек (2), Андрей Свечников и Райан Дзингел. Российский форвард за 16.39 на льду совершил три броска по воротам соперника.
У «Далласа» единственную шайбу забросил Джо Павелски. Форвард Александр Радулов провёл на льду 18.49 и сделал голевую передачу, Денис Гурьянов отыграл 16.28. Голкипер Антон Худобин отразил 12 бросков из 16.
«Каролина» одержала третью подряд победу, а «Даллас» впервые проиграл в сезоне после четырёх побед подряд.
Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Каролина» на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 3 и 5 февраля, а «Даллас» проведёт выездные встречи с «Коламбус Блю Джекетс» также 3 и 5 февраля.
- 31 января 2021
-
06:07
-
05:52
-
05:43
-
04:55
-
04:45
-
04:32
-
03:59
-
02:52
-
02:42
- 30 января 2021
-
23:51
-
23:22
-
23:08
-
22:57
-
22:37
-
22:19
-
21:51
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
20:38
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
19:49
-
19:45
-
19:27
-
19:23
-
19:22
-
19:11
-
18:53
-
18:24
-
18:17
-
18:05
-
17:57
-
17:44