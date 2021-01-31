«Каролина» обыграла «Даллас», шайба на счету Свечникова

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек (2), Андрей Свечников и Райан Дзингел. Российский форвард за 16.39 на льду совершил три броска по воротам соперника.

У «Далласа» единственную шайбу забросил Джо Павелски. Форвард Александр Радулов провёл на льду 18.49 и сделал голевую передачу, Денис Гурьянов отыграл 16.28. Голкипер Антон Худобин отразил 12 бросков из 16.

«Каролина» одержала третью подряд победу, а «Даллас» впервые проиграл в сезоне после четырёх побед подряд.

Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Каролина» на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 3 и 5 февраля, а «Даллас» проведёт выездные встречи с «Коламбус Блю Джекетс» также 3 и 5 февраля.