Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по победным голам

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 111-й победный гол в своей карьере. По данному показателю Овечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ, обогнав Теему Селянне и Бретта Халла, у которых по 110 победных голов.
Форвард забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Это его 24-й гол в овертайме в регулярках за всю карьеру в НХЛ. Лидером по числу победных голов в истории НХЛ остается Яромир Ягр — 135, за ним располагаются Горди Хоу (121) и Фил Эспозито (118).
Также Овечкин забил свой 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.
Для Овечкина игра с «Брюинз» стала первой после окончания 4-матчевого отстранения из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса. Он единственный из российской четверки «Вашингтона», кто принял участие в матче с «Бостоном»: Дмитрий Орлов не попал в заявку на игру, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке по COVID-19.
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