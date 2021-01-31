«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Торонто», «Монреаль» уступил «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун, Джош Арчибальд и Коннор Макдэвид (2).

У «Торонто» голы на свой счёт записали Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Зак Хайман. На счету российского форварда Ильи Михеева голевая передача. Александр Барабанов за 07.29 на льду результативными действиями не отметился.

Следующий матчи «Эдмонтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» 1 и 3 февраля, а «Торонто» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 5, 7 и 9 февраля.

В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0. У гостей шайбы на свой счёт записали Джонни Годро и Микаэль Баклунд. Россиянин Никита Нестеров за 15.19 на льду результативными действиями не отметился. Защитник «Монреаля» Александр Романов за 16.07 на площадке также не совершил результативных действий.

Следующий матч на выезде «Калгари» проведёт с «Виннипег Джетс» 2, 3 и 5 февраля, а «Монреаль» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 2 и 3 февраля.