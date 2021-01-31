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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Торонто», «Монреаль» уступил «Калгари»

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Торонто», «Монреаль» уступил «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун, Джош Арчибальд и Коннор Макдэвид (2).

У «Торонто» голы на свой счёт записали Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Зак Хайман. На счету российского форварда Ильи Михеева голевая передача. Александр Барабанов за 07.29 на льду результативными действиями не отметился.

Следующий матчи «Эдмонтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» 1 и 3 февраля, а «Торонто» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 5, 7 и 9 февраля.

В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0. У гостей шайбы на свой счёт записали Джонни Годро и Микаэль Баклунд. Россиянин Никита Нестеров за 15.19 на льду результативными действиями не отметился. Защитник «Монреаля» Александр Романов за 16.07 на площадке также не совершил результативных действий.

Следующий матч на выезде «Калгари» проведёт с «Виннипег Джетс» 2, 3 и 5 февраля, а «Монреаль» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 2 и 3 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кагун (Драйзайтль) – 11:28' (5x5)   1:1 Нюландер (Таварес, Михеев) – 17:46' (5x5)   2:1 Арчибальд (Макдэвид, Эннис) – 19:46' (5x5)   3:1 Макдэвид (Бэрри) – 26:13' (5x4)   3:2 Мэттьюс (Марнер, Маззин) – 28:08' (5x5)   3:3 Хайман (Таварес, Лехтонен) – 29:16' (5x4)   4:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 60:42' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Линдхольм, Ткачук) – 03:34' (5x4)   0:2 Баклунд (Линдхольм) – 59:28' (en)
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