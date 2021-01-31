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Малкин превзошёл клубные достижения «Питтсбурга», принадлежавшие Лемье и Ягру

Малкин превзошёл клубные достижения «Питтсбурга», принадлежавшие Лемье и Ягру
Хоккей / НХЛ 0

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин превзошёл сразу два клубных достижения в истории франшизы.

Малкин провёл 916-й матч за «пингвинов», обогнав Марио Лемье. Больше игр за «Питтсбург» провёл только Сидни Кросби (993 матча). Также россиянин во встрече с «Рейнджерс» набрал 1 (0+1) очко, что позволило ему набрать 1080-й балл за карьеру в составе «Пингвинз».

По этому показателю Малкин обошёл Яромира Ягра и вышел на чистое третье место в списке бомбардиров «Питтсбурга» всех времён. Впереди Евгения Марио Лемье (1723 очка) и Сидни Кросби (1271 балл).

В следующем матче «Пингвинз» сыграет с «Рейнджерс» 2 февраля, а затем «Питтсбург» примет «Нью-Джерси Дэвилз» 3 и 5 февраля.

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