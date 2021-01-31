«Уважение его Величию». Овечкин получил повязку кобры после матча с «Бостоном»

Команда Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3 ОТ.



Нападающий и капитан «Кэпс» Александр Овечкин по итогам встречи с «Бостон Брюинз» (4:3) получил повязку кобры. Она вручается лучшему нападающему матча.

«Уважение его Величию», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Брюинз» на 29-й секунде овертайма, таким образом, принеся победу «Вашингтону».

Для Овечкина это была первая игра после окончания 4-матчевого отстранения из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса. Он единственный из российской четвёрки «Вашингтона», кто принял участие в матче с «Бостоном»: Дмитрий Орлов не попал в заявку на игру, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке по COVID-19.