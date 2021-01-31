Александр Овечкин поделился ощущениями от первого матча после 10-дневного перерыва

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги встречи с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).



«Было тяжело играть после 10-дневного перерыва. В первом периоде мы хорошо двигались и играли, во втором и третьем было непросто, но мы справились. Гартнер — звезда и легенда «Вашингтона» и всей лиги, приятно с ним сравняться, но впереди ещё долгий путь.



Я не играл последние пять минут в третьем периоде, был свежим и использовал свой шанс. Уверен, что все ребята, которые пропускают матчи из-за дисквалификации или травм, скучают по игре. Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после раскатки, после матча. Двигаемся дальше», — сказал Овечкин.

Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.