Лавиолетт: гол Овечкина — идеальный пример его броска. Метнул шайбу, как из пращи

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).



«Он не катался 10 дней. Да, Ови пытался тренироваться дома, но это нельзя сравнивать с ледовой тренировкой. Я перешёл на игру в два звена в концовке, чтобы сохранить хотя бы одно набранное очко. Когда же начался овертайм, Овечкин был отдохнувшим. Считаю, что он заслужил этот гол, это был хороший новый старт для него. Я видел, как он хочет забить.



У Овечкина невероятная карьера. Гол в овертайме — идеальный пример его броска, набрал скорость и метнул шайбу, как из пращи. Это был не один из его мощных бросков в касание, перед броском он разогнался и вложился от души. Он делает это на протяжении всей карьеры. Раньше я наблюдал за ним издалека, теперь приятно самому быть частью этого», — заявил Лавиолетт.

Овечкин забросил победную шайбу за «Кэпиталз» в матче с «Бостоном»