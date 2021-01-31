Бекстрём: Овечкин — наша козырная карта, здорово, что он вернулся
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрём прокомментировал голкапитана «Кэпс" Александра Овечкина в ворота «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).
«Он наша козырная карта, мы все увидели это в овертайме. Он любит проявлять себя в таких ситуациях. Здорово, что он вернулся», — сказал Бекстрём.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. В составе победителей отличились Никлас Бэкстрём, Тревор Ван Римсдайк и Том Уилсон. Российский форвард Александр Овечкин отдал результативную передачу, а также забросил победную шайбу в ворота «Брюинз». Нападающий забил уже 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.
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