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Сидни Кросби обошёл Илью Ковальчука по голам в овертайме в НХЛ. Теперь он на третьем месте

Сидни Кросби обошёл Илью Ковальчука по голам в овертайме в НХЛ. Теперь он на третьем месте
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4.

Победную шайбу забросил нападающий Сидни Кросби. Этот гол в овертайме стал 18-м в его карьере. Таким образом, нападающий «Пингвинз» обошёл Илью Ковальчука и занял единоличное третье место по голам в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Заброшенные шайбы в составе победителей на счету Джейсона Цукера, Брэндона Танева, Каспери Капанена, Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби. На счету Евгения Малкина одна результативная передача.

У хозяев голы забили Брендан Лемье, Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин.

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Пингвинз»
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