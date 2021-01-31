Сидни Кросби обошёл Илью Ковальчука по голам в овертайме в НХЛ. Теперь он на третьем месте

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4.

Победную шайбу забросил нападающий Сидни Кросби. Этот гол в овертайме стал 18-м в его карьере. Таким образом, нападающий «Пингвинз» обошёл Илью Ковальчука и занял единоличное третье место по голам в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Заброшенные шайбы в составе победителей на счету Джейсона Цукера, Брэндона Танева, Каспери Капанена, Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби. На счету Евгения Малкина одна результативная передача.



У хозяев голы забили Брендан Лемье, Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин.