Мэттьюс: то место, которое «Торонто» занимает после 10 матчей, — позитивная новость
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс подвёл итоги встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ).
«То место, которое мы занимаем после 10 матчей, — довольно позитивная новость. Есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. Не думаю, что мы показали тот лучший хоккей, в который можем играть вместе как команда. Считаю, это всегда обнадёживает, поскольку мы развиваемся в течение сезона и можем играть лучше. Но мы всё ещё получаем очки и всё ещё побеждаем», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 4:3. В «Торонто» голы на свой счёт записали Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Зак Хайман.
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