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Летанг получил травму в матче с «Рейнджерс». Он уже 5-й защитник «Питтсбурга» с травмой

Летанг получил травму в матче с «Рейнджерс». Он уже 5-й защитник «Питтсбурга» с травмой
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ), сообщается на официальной странице «пингвинов» в «Твиттере».

В первом периоде игрок получил повреждение нижней части тела и отправился в раздевалку. Как сообщил главный тренер Майк Салливан, игроку предстоит пройти обследование.

Летанг — уже 5-й защитник «Пингвинз», получивший травму в этом сезоне. Ранее выбыли из строя Майк Мэтисон, Маркус Петтерссон, Юусо Риикола и Зак Тротман.

Летанг принял участие в девяти матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, отдав три результативные передачи при показателе полезности «-1».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4.

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