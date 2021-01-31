Летанг получил травму в матче с «Рейнджерс». Он уже 5-й защитник «Питтсбурга» с травмой

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ), сообщается на официальной странице «пингвинов» в «Твиттере».



В первом периоде игрок получил повреждение нижней части тела и отправился в раздевалку. Как сообщил главный тренер Майк Салливан, игроку предстоит пройти обследование.



Летанг — уже 5-й защитник «Пингвинз», получивший травму в этом сезоне. Ранее выбыли из строя Майк Мэтисон, Маркус Петтерссон, Юусо Риикола и Зак Тротман.



Летанг принял участие в девяти матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, отдав три результативные передачи при показателе полезности «-1».



Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4.