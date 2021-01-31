«Амур» прервал серию из трёх поражений, в Хабаровске обыграв «Сибирь»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.
На 9-й минуте матча Кирилл Рассказов вывел хабаровчан вперёд. На 22-й минуте Доминик Машин увеличил преимущество хозяев. В середине второго периода Владимир Михасёнок забросил третью шайбу в ворота новосибирской команды. Только на 52-й минуте «Сибирь» смогла распечатать ворота Евгения Аликина. Шайбу забросил Александр Шаров, реализовавший удаление Юрия Сергиенко.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Рассказов (Васильев, Зогорна) – 08:11' (5x5) 2:0 Машин (Рассказов, Зогорна) – 21:47' (5x5) 3:0 Михасёнок (Турбин, Кузнецов) – 28:11' (5x5) 3:1 Шаров (Ушенин Владислав, Ли) – 51:48' (5x4)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Сибирь» вновь сыграют друг с другом. Встреча состоится 2 февраля. Старт матча запланирован на 12:00 мск.
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