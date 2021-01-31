Канделаки — о непоказе матча «Питтсбурга»: партнёры НХЛ не предоставили «Матч ТВ» сигнал

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с несостоявшимся показом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ). Вместо хоккея в эфире транслировали лыжные гонки и бокс.



«Поскольку знаю, как внимательно читают мой телеграм-канал хоккейные болельщики и любимые спортивные СМИ, поясню, почему матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» не был показан в эфире «Матч ТВ».



Партнёры НХЛ по доставке сигнала не предоставили его нашему телеканалу. И уточнять причины и делать так, чтобы в будущем такого не было, – чуть сложнее, чем гневаться в комментариях.



Для тех, кто уже собрался написать «ну «Яндекс» же показал», скажу, что у них способ доставки сигнала другой. Так что мы обязательно разрулим, поправим и разберёмся.



Панарин всё равно был не айс, Малкина, вон, тоже критикуют, так что, глядишь, и к следующим их матчам в эфире «Матч ТВ» сойдутся уже все звёзды», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

«Матч ТВ» не показал встречу между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз»