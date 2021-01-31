4-й номер драфта-2014 Беннетт хочет покинуть «Флэймз». «Калгари» не спешит его обменять

Нападающий «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт хочет, чтобы клуб его обменял, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на агента игрока Даррена Ферриса.
«Утром в субботу пошёл слух, что Беннетт может захотеть сменить обстановку. Позвонил его агенту Даррену Феррису, и он сказал: «Да, это правда, он хотел бы, чтобы клуб принял это во внимание».
Совершив ещё ряд звонков, я понял, что «Флэймз" в этом вопросе торопиться не собираются», — написал Фридман.
Беннетт был выбран «Калгари» под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2014. В 7 матчах сезона-2020/2021 в его активе 1 (0+1) очко при полезности «-3» и игровом времени 13:28.
В НХЛ игрок провел 371 матч и набрал 129 (63+66) очков при полезности «-56».
Контракт Беннетта с кэпхитом 2,55 млн долларов действует до окончания сезона-2021/2022. После этого он может стать ограниченно свободным агентом.
- 31 января 2021
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