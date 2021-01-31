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4-й номер драфта-2014 Беннетт хочет покинуть «Флэймз». «Калгари» не спешит его обменять

4-й номер драфта-2014 Беннетт хочет покинуть «Флэймз». «Калгари» не спешит его обменять
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт хочет, чтобы клуб его обменял, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на агента игрока Даррена Ферриса.

«Утром в субботу пошёл слух, что Беннетт может захотеть сменить обстановку. Позвонил его агенту Даррену Феррису, и он сказал: «Да, это правда, он хотел бы, чтобы клуб принял это во внимание».

Совершив ещё ряд звонков, я понял, что «Флэймз" в этом вопросе торопиться не собираются», — написал Фридман.

Беннетт был выбран «Калгари» под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2014. В 7 матчах сезона-2020/2021 в его активе 1 (0+1) очко при полезности «-3» и игровом времени 13:28.

В НХЛ игрок провел 371 матч и набрал 129 (63+66) очков при полезности «-56».

Контракт Беннетта с кэпхитом 2,55 млн долларов действует до окончания сезона-2021/2022. После этого он может стать ограниченно свободным агентом.

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