«Авангард» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Омский «Авангард» и ярославский «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 31 января, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);

Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;

Готовец — Покка, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков, Потапов — Стась — Дедунов.

«Локомотив»:

Коновалов (Паскуале);

Марченко — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;

Охтамаа — Осипов, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Черепанов — Баранцев, Коршков — Красковский — Беляев;

Малышев, Тютнев, Ильенко — Алексеев — Иванов.