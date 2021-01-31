«Авангард» — «Локомотив»: стали известны составы команд
Омский «Авангард» и ярославский «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 31 января, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Бобков (Грубец);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Готовец — Покка, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Потапов — Стась — Дедунов.
«Локомотив»:
Коновалов (Паскуале);
Марченко — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;
Охтамаа — Осипов, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Черепанов — Баранцев, Коршков — Красковский — Беляев;
Малышев, Тютнев, Ильенко — Алексеев — Иванов.
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