Хартли — о матче с «Локомотивом»: это всегда интересно, своего рода репетиция плей-офф

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с ярославским «Локомотивом», которая состоится сегодня, 31 января.

«Матчи с одним и тем же соперником, идущие подряд, — это всегда интересно, своего рода репетиция плей-офф. Мы знаем, чего ожидать от них, они знают, чего ждать от нас, ведь мы встречались позавчера. Шайба коснётся льда, и две отличные команды поборются за победу.

В прошлой встрече мы пропустили в меньшинстве, такие ситуации случаются. В целом мы очень надёжны в меньшинстве, но пропущенные шайбы, к сожалению, бывают. «Локомотив» — отличная команда, здорово катается. На протяжении многих лет у них одна из лучших хоккейных школ в России. Посмотрите на состав — габаритные силовые игроки, с хорошим катанием. Мы справились с ними в Ярославле, и сегодня нас ждёт очередной вызов», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.