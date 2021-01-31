Ибрагимов: жду хорошей, боевой игры на Шведских играх. Будет очень интересно

Защитник «Звезды» Марсель Ибрагимов поделился эмоциями от вызова в сборную России на третий этап Евротура — Шведские игры, который пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля.

«Как узнал о вызове в сборную? Узнал от ребят. Разговаривал с другом по FaceTime, и тут наша группа командная оживилась. Думаю, зайду, посмотрю, в чём дело. Вижу, что состав сборной объявили, и я в нём, немного удивился. Ребята поздравили.

Стало ли это неожиданностью? Да, даже как-то не задумывался об этом. В это время я был на выезде постоянно, сначала с первой командой, потом со «Звездой». Приехали домой, и тут раз, приходит вызов. Конечно, это было неожиданно.

Жду хорошей, боевой игры на турнире. Я думаю, будет очень интересно. У нас довольно молодой состав, все ребята будут заряжены, всё-таки играем за свою страну.

Как оцениваю свою игру в матчах КХЛ в этом сезоне, чувствую ли прогресс? Да, конечно, с каждым годом прогрессирую. В этом сезоне я уже больше сыграл матчей в КХЛ, чем в предыдущих. С каждым сезоном чувствую себя всё более уверенно», — приводит слова Ибрагимова пресс-служба ЦСКА.