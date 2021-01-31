«Динамо» Мн — «Витязь»: Дергачёв забросил шайбу в меньшинстве

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ с участием минского «Динамо» и подольского «Витязя». Идёт второй период, счёт ─ 3:3.

На 18-й минуте встречи защитник гостей Якуб Ержабек был удалён за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Через 39 секунд после этого форвард «Витязя» Александр Дергачёв перехватил шайбу в своей зоне и убежал «один в ноль». Красиво обыграв вратаря, он послал шайбу в ворота.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.