ХК «Сочи» в гостях уверенно обыграл «Нефтехимик»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сочи» Сергей Шмелёв, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Никита Точицкий, Никита Феоктистов, Кирилл Петьков и Иван Володин. Голкипер гостей Иван Кульбаков отразил 36 бросков.
Таким образом, южане прервали серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» 5 февраля дома встретится с ЦСКА, а «Нефтехимик» 3 февраля в Челябинске — с местным «Трактором».
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Порядин (Энлунд, Сидоров) – 14:07' (5x5) 1:1 Точицкий – 17:02' (5x5) 1:2 Феоктистов (Рундблад, Шмелёв) – 33:15' (5x4) 1:3 Петьков (Шмелёв) – 44:09' (5x5) 1:4 Володин (Галимов) – 52:31' (5x5)
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