ХК «Сочи» в гостях уверенно обыграл «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сочи» Сергей Шмелёв, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Никита Точицкий, Никита Феоктистов, Кирилл Петьков и Иван Володин. Голкипер гостей Иван Кульбаков отразил 36 бросков.

Таким образом, южане прервали серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» 5 февраля дома встретится с ЦСКА, а «Нефтехимик» 3 февраля в Челябинске — с местным «Трактором».