«Витязь» в гостях проиграл минскому «Динамо», команды забросили 9 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Шайбы в составе победителей забросили Роб Клинкхаммер, Франсис Паре, Илья Усов, Роман Горбунов и Шейн Принс. Голкипер «Динамо» Доминик Фурх отразил 18 бросков. У «Витязя» самым результативным игроком стал Данила Моисеев (1+2).

Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 февраля в гостях встретится с «Авангардом», а «Витязь» 3 февраля в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».