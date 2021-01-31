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«Витязь» в гостях проиграл минскому «Динамо», команды забросили 9 шайб

«Витязь» в гостях проиграл минскому «Динамо», команды забросили 9 шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Шайбы в составе победителей забросили Роб Клинкхаммер, Франсис Паре, Илья Усов, Роман Горбунов и Шейн Принс. Голкипер «Динамо» Доминик Фурх отразил 18 бросков. У «Витязя» самым результативным игроком стал Данила Моисеев (1+2).

Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 февраля в гостях встретится с «Авангардом», а «Витязь» 3 февраля в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
5 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Клинкхаммер (Митчелл, Принс) – 14:32' (5x5)   1:1 Дергачёв – 18:28' (4x5)   2:1 Паре (Митчелл, Горбунов) – 19:26' (5x4)   2:2 Пыленков (Ержабек) – 21:21' (5x4)   3:2 Усов (Колячонок, Демков) – 23:36' (5x5)   3:3 Моисеев (Гребенщиков) – 24:44' (5x5)   4:3 Горбунов (Паре, Мосалёв) – 45:08' (5x5)   5:3 Принс – 58:50' (5x4)   5:4 Хультстрём (Дэнфорт, Моисеев) – 59:22' (6x4)
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