Скабелка: должны были дожимать «Авангард», а вместо этого привезли удаление в зоне атаки

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).
«Могу сказать, что мы учли опыт матча в Ярославле, неплохо вошли игру, справлялись со скоростями и с давлением соперника. Со второго периода подолгу играли в зоне «Авангарда», но не смогли из этого выжать максимум. Наверное, должны были дожимать «Авангард», когда они три раза подряд пробросились в третьем периоде, но вместо этого привезли себе удаление в зоне атаки и пропустили победную шайбу. Напряжённый хороший матч, ребята здорово сработали, мы разочарованы результатом, но не самой игрой.
Слабое большинство? У «Авангарда» лучшее меньшинство в лиге, но и к своей команде есть вопросы. Встречаются две команды, которые хорошо играют в атаке, надо находить пути к воротам, одно реализованное удаление из шести — это слабовато», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 31 января 2021
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