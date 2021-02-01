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Ковальчук протирал клюшку, Хохлачёв играл сидя. Фото победы «Авангарда» над «Локо»

«Авангард» — «Локомотив» —4:2
Ковальчук протирал клюшку, Хохлачёв играл сидя. Фото победы «Авангарда» над «Локо»
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 31 января, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Илья Ковальчук (1+1) и Денис Зернов (1+1). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 37 бросков. У «Локомотива» отличились Максим Осипов и Андре Петерссон.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с минским «Динамо», а «Локомотив» в Череповце — с местной «Северсталью». Обе встречи состоятся 2 февраля.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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