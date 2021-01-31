«Оттава» вызвала защитника Артёма Зуба на матч с «Эдмонтоном»

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Артём Зуб может принять участие в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Сенаторз» вызвали 25-летнего хоккеиста из запаса. Это делает Зуба доступным для участия в следующей встрече канадского клуба.
Защитник в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В КХЛ выступал за хабаровский «Амур» и СКА.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах за санкт-петербургский клуб, записав на свой счёт 22 (13+9) очка при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Зуба из-за повреждения только одна встреча (на льду — 2 минуты 20 секунд).
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