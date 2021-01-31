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«Рейнджерс» выставили на драфт отказов защитника Тони Деанджело

«Рейнджерс» выставили на драфт отказов защитника Тони Деанджело
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» выставил на драфт отказов американского защитника Тони Деанджело, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». В межсезонье 25-летний хоккеист подписал с «Рейнджерс» двухлетний контракт на общую сумму в $ 9,6 млн.

Деанджело был выбран «Тампа-Бэй Лайтинг» на драфте 2014 года в первом раунде под 19-м номером. Дебютировал в НХЛ защитник в сезоне-2016/2017 в составе «Аризоны Койотс». С 2017 года Деанджело выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Тони провёл 68 встреч, в которых отметился 53 (15+38) очками при коэффициенте полезности «+12». В недавно завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли он сыграл в трёх матчах, в которых отдал одну голевую передачу при коэффициенте полезности «-6».

«Матч ТВ» не показал встречу между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз»
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