Михаил Мальцев дебютировал за «Нью-Джерси» в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на арене «Кибэнк-центр» в Баффало (США) принимает «Нью-Джерси Дэвилз» (0:1, идёт первый период).

В составе «Дэвилз» дебютировал российский нападающий Михаил Мальцев. 22-летний хоккеист играет во втором звене команды с Павлом Заха и Никитой Гусевым.

В минувшем сезоне форвард выступал в АХЛ. За «Бингхэмтон Дэвилз» провёл 49 матчей и забросил 11 шайб при 10 результативных передачах.

Михаил Мальцев – воспитанник СКА, где и начал профессиональную карьеру в сезоне-2014/2015. Следующий сезон провёл в составе юниорской сборной России, выступавшей в МХЛ, затем вернулся в систему родного клуба. В составе основной команды дебютировал в сентябре 2017 года в игре с «Ладой», в матче с «Югрой» отметился первой передачей. По итогам сезона-2017/2018 стал обладателем Кубка континента и бронзовым призёром чемпионата России.