Кравец: «Витязю» не хватало Сёмина. К сожалению, он выбыл на длительный срок

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5).
«Матч получился очень хорошим и по счёту, и по накалу. Видно, что обе команды не жалея себя играли на победу. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше и проиграли. Но ребята хорошо боролись, забили четыре гола. Конечно, нужно надёжнее играть в обороне и меньше удаляться, тем более что «Динамо» очень хорошо реализует большинство. Нам нужно двигаться дальше.
Дергачёву шайба угодила в пах, болезненный удар. Бардаков приболел, поэтому и не играл сегодня. Если со здоровьем у него всё было бы хорошо, он бы вышел на лёд. Надеюсь, Захар восстановится к игре с «Торпедо». Естественно, Сёмина сегодня тоже нам не хватало. Александр выбыл на длительный срок, к сожалению», — приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.
- 31 января 2021
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